Briatore: "Oggi in Formula 1 il pilota conta solo per il 20 per cento"

03 Set 2026 - 20:23
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Alla vigilia del GP d'Italia, l'Atelier Alpine di Milano ha ospitato il talk "Born to Race. Built to Dream", con Flavio Briatore, team principal del team, insieme ai piloti Pierre Gasly e Franco Colapinto. "Dobbiamo continuare a performare e fare meglio di quello che stiamo facendo adesso", ha detto Briatore. "Rispetto all'anno scorso c'è sicuramente più creatività, dobbiamo continuare così, migliorare anche tecnicamente per dare una macchina che possa esprimere il talento dei piloti: questo è quello che sappiamo fare". "È una questione di gente giusta al posto giusto - ha aggiunto - e di lavorare con i ragazzi per avere una macchina competitiva. In questo momento abbiamo fatto uno step importante l'altro weekend, speriamo di continuare così. Ma dobbiamo dare ai piloti un mezzo che possa esprimere il loro talento, perché ormai la macchina rappresenta l'80-85% e il restante 20% lo mettono i piloti". 

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