Us Open: Sabalenka avanza in semifinale, Noskova ko

08 Set 2026 - 21:13
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Aryna Sabalenka approdaper la sesta volta di fila le semifinali allo Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Nei quarti la 28enne di Minsk, n.1 del mondo, ha avuto la meglio per 7-6(1) 3-6 7-6 (10-7), al termine di una battaglia di due ore e 22 minuti, contro la ceca Linda Noskova, n.6 del ranking e del seeding, campionessa di Wimbledon in carica, per la prima volta approdata tra le migliori otto allo Us Open. Aryna ha così allungato a 18 partite la sua imbattibilità nel Major a stelle e strisce. Sabalenka ha messo a referto 12 ace - l'ultimo, di seconda, sul match-point - e 4 doppi falli (18 contro 6 per Noskova), ed ha chiuso con 42 vincenti a fronte di 30 gratuiti (46 contro 25 il bilancio della ceca). "Che battaglia - le parole a caldo di Sabalenka - Lei è davvero una giocatrice incredibile: sono senza parole, ho finito le energie. Ma una partita non è finita finché non è finita ed è questa la mia forza. Grazie per il sostegno: è incredibile competere davanti a tutti voi. Giocare i tie-break mi dà tanta energia ed emozioni. Cosa farò nel giorno di riposo? Cercherò di allenarmi per essere un po' più pronta sotto rete, cosa che oggi non è accaduta: poi studieremo la tattica in base all'avversari che dovrò affrontare. Ma conto anche di riposare". In semifinale Sabalenka affronterà la vincente del derby a stelle strisce tra Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding, finalista in questo torneo nel 2024, ed Emma Navarro, n.27 del ranking, ritornata protagonista dopo un paio di stagioni sotto tono, che punta a bissare la 'semi' di due anni fa. 

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