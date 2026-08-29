Us Open, Musetti: "Sto crescendo, che gioia allenarmi con Federer"

Scivolato alla posizione numero 14 nel ranking ATP dopo essere stato costretto a saltare il Roland Garros e Wimbledon per la lesione al retto femorale della coscia sinistra, Musetti torna a New York per il sesto anno consecutivo. "Sono molto contento di essere tornato nel circuito, dopo una pausa piuttosto lunga. Ho dovuto saltare due dei miei tornei preferiti, dove ho giocato le mie due uniche semifinali Slam. Sono felice di rientrare a New York, che l'anno scorso mi ha lasciato ottimi ricordi. Poi l'ultima settimana è stata ottima. Peccato per la sconfitta ai quarti a Cincinnati. Arrivo qui con un buon feeling e delle buone sensazioni" ha spiegato Musetti a SuperTennis. Ha certo contribuito a migliorarle l'allenamento con Roger Federer e i complimenti dello svizzero per il suo elegante rovescio a una mano. "Mi riempie di gioia cheuna persona come Roger possa identificarmi in un gesto, in un colpo come il rovescio a una mano; e poi ancora di più il fatto di poterci scambiare qualche palla, qualche chiacchiera", ha concluso Musetti.