Us Open, Musetti: "Sto crescendo, che gioia allenarmi con Federer"

29 Ago 2026 - 13:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

"Aver ampliato la famiglia mi ha responsabilizzato un po' di più sul campo da tennis" confessa un ottimista Lorenzo Musetti nell'intervista a SuperTennis in occasione del Media Day a pochi giorni dal suo esordio allo US Open, ultimo Slam della stagione trasmesso in diretta e in chiaro sul nostro canale. "E' un processo che sto ancora maturando, come il processo di crescita da giocatore; è un work in progress che piano piano sta dando i suoi frutti - ha aggiunto - Anche in questa trasferta americana penso di aver ritrovato questa versione positiva di me stesso e spero di portarla in campo da quando inizierò il torneo". Il primo turno non sarà proprio elementare. Di fronte infatti avrà il britannico Arthur Fery, uno dei giocatori con la più alta classifica tra chi non è testa di serie a Flushing Meadows.

Scivolato alla posizione numero 14 nel ranking ATP dopo essere stato costretto a saltare il Roland Garros e Wimbledon per la lesione al retto femorale della coscia sinistra, Musetti torna a New York per il sesto anno consecutivo. "Sono molto contento di essere tornato nel circuito, dopo una pausa piuttosto lunga. Ho dovuto saltare due dei miei tornei preferiti, dove ho giocato le mie due uniche semifinali Slam. Sono felice di rientrare a New York, che l'anno scorso mi ha lasciato ottimi ricordi. Poi l'ultima settimana è stata ottima. Peccato per la sconfitta ai quarti a Cincinnati. Arrivo qui con un buon feeling e delle buone sensazioni" ha spiegato Musetti a SuperTennis. Ha certo contribuito a migliorarle l'allenamento con Roger Federer e i complimenti dello svizzero per il suo elegante rovescio a una mano. "Mi riempie di gioia cheuna persona come Roger possa identificarmi in un gesto, in un colpo come il rovescio a una mano; e poi ancora di più il fatto di poterci scambiare qualche palla, qualche chiacchiera", ha concluso Musetti.

Ultimi video

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

I più visti di Altri Sport

Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:52
Us Open, Berrettini: "Devo stare bene per superare le difficoltà"
13:50
Us Open, Musetti: "Sto crescendo, che gioia allenarmi con Federer"
13:13
F1, GP Monza: la Ferrari di Schumacher esposta in sede Aci a Milano
12:59
Canottaggio, Mondiali: Italia d'oro nel quattro di coppia
12:34
Ciclismo, Mondiali mtb: Filippo Gilardino di bronzo nella downhill juniores