Us Open: Djokovic batte Fritz, ora Alcaraz in semifinale

03 Set 2025 - 08:19

Prosegue il sogno di Nole Djokovic di vincere il 25/o titolo Slam in carriera. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto in quattro set lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale degli Us Open. Il punteggio finale, dopo tre ore e 20 minuti di gioco, è stato 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Il match è stato molto combattuto. Djokovic - che nel terzo set ha battibeccato a lungo con il pubblico - è stato implacabile nei momenti clou del match mentre Fritz ha sprecato varie occasioni, soprattutto nei primi due parziali. Ora il serbo affronterà Carlos Alcaraz in semifinale: la partita è in programma venerdì prossimo.

