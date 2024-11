UNIVERSIADI TORINO 2025: A BIELLA INIZIATO IL TOUR DELLA FIACCOLA

È iniziato ufficialmente il Piemonte Tour della Fiaccola Torino 2025 Fisu World University Games, che oggi è arrivata a Biella, al Campus di Città Studi dell'Università di Torino, accolta da oltre 200 studenti tra scuole primarie, secondarie e universitari. Lungo il percorso si sono alternati 20 tedofori, per primo l'assessore del comune di Biella Edoardo Maiolatesi che ha dichiarato: "Per noi è una grande occasione". "Questo evento è significativo non solo per il nostro campus universitario, ma per l'intera città di Biella" ha affermato Ermanno Rondi, presidente di Città Studi. Tra gli altri tedofori che hanno portato la Fiaccola sul palco del Campus, erano presenti anche Elena Rocchi (Consigliera Regionale) e gli atleti paralimpici Nicole Orlando e Giovanni Zaramella. Hanno partecipato anche Marco Borgione e Valeria Bianchi in rappresentanza dei Main sponsor UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni. Dopo Biella, la Fiaccola continuerà il suo tour nei poli universitari e tra le eccellenze dei distretti territoriali della regione. Queste le prossime tappe in calendario: il 7 novembre la Fiaccola sarà Vercelli, il 12 novembre a Novara, il 15 novembre ad Alessandria, il 19 novembre ad Asti, il 26 novembre a Mondovì (Cuneo), il 28 novembre a Cuneo, infine il 29 novembre a Pollenzo (Cuneo). La Fiaccola arriverà a dicembre nei comuni ospitanti i Giochi, passando per gli impianti di gara il 10 dicembre a Pinerolo, il 12 a Torre Pellice, il 17 a Pragelato, il 20 dicembre a Sestriere e il 29 a Bardonecchia. La Fiaccola farà poi il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi.