Universiadi, pattinaggio: argento per Grassl

Il pattinaggio di figura regala un'altra splendida medaglia al ghiaccio tricolore. Alle Universiadi Invernali di Torino, dopo il bronzo di Paolino Tuba nella danza, l'Italia può far festa per lo splendido argento conquistato da Daniel Grassl nel segmento maschile. Terzo dopo il corto, il pattinatore altoatesino delle Fiamme Oro ha raccolto 186.74 punti nel libero (il migliore di giornata) raggiungendo così un punteggio complessivo di 280.56 e recuperando una posizione in classifica. Season best per Grassl, arresosi soltanto al giapponese Yuma Kagiyama, oro con 289.04 punti. Prosegue così la grande stagione del fresco campione italiano, bravo a iniziare alla grande anche il 2025 con un exploit di rilievo. Alle sue spalle il miglior italiano è stato Corey Circelli, settimo con 211.16 punti. Tredicesima posizione con il season best di 199.16 punti invece per Raffaele Francesco Zich, scivolato indietro di quattro posizioni rispetto alla prima metà di gara. Nel curling l'Italia è incappata sin qui oggi in due sconfitte: k.o. di misura (6-5) per la squadra maschile contro gli Stati Uniti e battuta d'arresto per 8-3 delle azzurre contro il Canada. Alle 19 l'ultimo match degli uomini contro la Gran Bretagna.