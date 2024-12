Universiadi: fiaccola Torino 2025 arrivata a Torre Pellice

La Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games, previsti dal 13 al 23 gennaio, prosegue il suo tour nei comuni sede di gara. Dopo Pinerolo, oggi la 'Guarini' è arrivata a Torre Pellice, allo Stadio del Ghiaccio Cotta Morandini. Presenti all'incontro il Sindaco del Comune di Torre Pellice Maurizia Allasio e l'assessore Paolo Giordano, il presidente dell'Unione Montana del Pinerolese Mauro Vignola e il Sindaco di San Secondo di Pinerolo Adriana Sadone. Tra i tedofori incaricati di portare la 'Guarini' erano presenti anche numerosi atleti, tra cui l'ex atleta olimpica Debora Montanari, per il 'team hockey' Elisa Cerini, Mattia Gay, Luca Frigo e Matteo Bellora, Elisa Ribetto per Special Olympics, e la calciatrice della Juventus Prima squadra e della Nazionale Italiana Barbara Bonansea. La Fiaccola proseguirà il suo viaggio toccando tutti i Comuni ospitanti i FISU World University Games, passando per gli impianti di gara. 17 dicembre Pragelato, 20 dicembre Sestriere, 29 dicembre Bardonecchia. La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l'inizio dei XXXII FISU World University Games.