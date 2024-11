UNIVERSIADI: FIACCOLA TORINO 2025 ARRIVA IN PROVINCIA DI CUNEO

Prosegue il tour della Fiaccola dei Torino 2025 Fisu World University Games, che questa settimana arriva in Provincia di Cuneo per le tre tappe con conclude il Piemonte tour: il 26 novembre a Mondovì, capitale italiana del volo in mongolfiera, dove la Fiaccola verrà accolta presso la sede del Politecnico di Torino; il 28 novembre a Cuneo, città dell'agrifood e della meccatronica, presso la sede Mater Amabilis dell'Università degli Studi di Torino; infine, il 29 novembre, la 'Guarini' arriverà a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche. A Mondovì la Fiaccola partirà da Piazza Maggiore alle ore 11.00 per arrivare presso la sede del Politecnico (Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 29) alle 12 circa, dove i tedofori saranno accolti dalle istituzioni e dai moltissimi studenti delle scuole primarie, secondarie e Università coinvolti. Presenti il Vicesindaco Gabriele Campora, la consigliera regionale Gianna Gancia, il dott. Carlo Floris in rappresentanza della Questura, il Vicepresidente del Comitato Organizzatore delle Universiadi Riccardo D'Elicio e il Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma Stefano Sacchi.