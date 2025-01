Universiadi, due mostre raccontano la passione per lo sport

Un viaggio nella storia delle Universiadi attraverso i suoi oggetti, dal braciere originale delle prime edizioni a cimeli storici e medaglie del passato fino a quelle presenti, con il logo dell'evento, passando per l'evoluzione del design della fiaccola. E' il racconto dei Giochi fatto da 'Passion and Sport through time', la mostra realizzata per i Fisu World University Games Torino 2025, che si apre il 10 gennaio all'Archivio di Stato, punto istituzionale e di accoglienza per le delegazioni e il pubblico durante la manifestazione. E nella stessa giornata, sarà anche inaugurato il Fisu Village in piazza Castello. La mostra, realizzata con il contributo di Cus Torino, Politecnico e Accademia Albertina, vuole celebrare l'evoluzione degli sport invernali, mettendo in evidenza il loro impatto sulla cultura globale e la storia dell'Universiade. Accanto a questa, una seconda esposizione, questa volta open air, in piazza San Carlo. Si tratta di 'Passione e Sport nel Tempo', che ripercorre il viaggio degli sport invernali dalle loro origini fino alle competizioni high-tech di oggi, esplorando come la passione per queste attività abbia plasmato le comunità, ispirato gli atleti e unito le nazioni.