Uniti in rete: volley contro la violenza a Marsala

"Uniti in rete: volley contro la violenza" è stato lo slogan con cui il Sistema di accoglienza e integrazione di Marsala, gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande, ha concluso le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nella palestra "Fortunato Bellina" sono scese in campo operatrici dei centri di accoglienza, giovani migranti (otto ragazze afghane, sette tunisine e una del Burkina Faso) e atlete della Volley project. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e stata realizzata con Marsala volley project, Africa solidale e Rumore delle idee che hanno richiamato l'attenzione sulle oltre cinquanta donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno. Prima del fischio d'inizio, il palasport ha ospitato una riflessione con il monologo della scrittrice palestinese Rula Jebreal "Basta violenza sulle donne", interpretato dall'attrice Eleonora Bongiorno, seguito dalla testimonianza di Naouel, una tunisina che ha raccontato la propria esperienza di soprusi subiti.