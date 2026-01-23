Paura in UFC: Smotherman sviene dopo il peso, match annullato VIDEO
© X
Attimi di panico alla T-Mobile Arena di Los Angeles, dove il lottatore Cameron Smotherman, 28 anni, è collassato al suolo appena dopo le operazioni di peso per un match UFC.
Appena dopo il momento dedicato ai fotografi e il saluto al pubblico, Smotherman non ha retto sulle proprie gambe ed è svenuto, sbattendo con il volto sul suolo. Immediato il soccorso dei medici, con il lottatore che ha presto ripreso conoscenza e poi è stato portato nelle strutture del palazzetto per ulteriori cure.
Annullato il match in programma sabato contro Ricky Turcios. Sui social, polemiche per le condizioni degli atleti e le conseguenze estreme legate alle regole per rientrare nel peso richiesto per i match all'interno dell'ottagono.