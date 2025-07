UAE Team ADQ per Le Tour de France Femmes

A meno di due settimane dalla vittoriosa conclusione del Giro d’Italia, UAE Team ADQ si appresta ad affrontare l’ultimo Grand Tour della stagione, quello più prestigioso, Le Tour de France Femmes.



Sono nove le tappe in programma quest’anno, con partenza da Vannes il prossimo sabato 26 luglio e le prime tappe in Bretagna. La Grande Boucle femminile si concluderà domenica 3 agosto a Châtel.



Sette le atlete in gara, torna alle competizioni anche Elisa Longo Borghini che avrà al suo fianco una squadra che potrà proporre diverse carte per le differenti tipologie di tappe.



LINE UP:

Elisa Longo Borghini, Brodie Chapman, Eleonora Gasparrini, Lara Gillespie, Maeva Squiban, Karlijn Swinkels, Dominika Wlodarczyk.



Direttori sportivi: Cherie Pridham, Cristina San Emeterio, Alejandro Gonzalez-Tablas, Davide Gani.



LE TAPPE:



Tappa 1 – Sabato 26 luglio | Vannes – Plumelec (78,7 km | 1142 m di dislivello)

Partenza: 17:25 CET – Arrivo: 19:33 CET. Diretta TV dalle 17:20.



Tappa 2 – Domenica 27 luglio | Brest – Quimper (110,2 km | 2029 m di dislivello)

Partenza: 12:30 – Arrivo: 15:04 CET. Diretta TV dalle 13:30.



Tappa 3 – Lunedì 28 luglio | La Gacilly – Angers (163,3 km | 1320 m di dislivello)

Partenza: 13:50 – Arrivo: 17:33 CET. Diretta TV dalle 15:35.



Tappa 4 – Martedì 29 luglio | Saumur – Poitiers (130,6 km | 780 m di dislivello)

Partenza: 14:35 – Arrivo: 17:35 CET. Diretta TV dalle 14:35.



Tappa 5 – Mercoledì 30 luglio | Chasseneuil-du-Poitou (Futuroscope) – Guéret (165,6 km | 2073 m di dislivello)

Partenza: 13:20 – Arrivo: 17:32 CET. Diretta TV dalle 15:35.



Tappa 6 – Giovedì 31 luglio | Clermont-Ferrand – Ambert (123,6 km | 2474 m di dislivello)

Partenza: 14:00 – Arrivo: 17:33 CET. Diretta TV dalle 15:35.



Tappa 7 – Venerdì 1 agosto | Bourg-en-Bresse – Chambéry (159,7 km | 1953 m di dislivello)

Partenza: 13:30 – Arrivo: 17:30 CET. Diretta TV dalle 15:35.



Tappa 8 – Sabato 2 agosto | Chambéry / Saint François Longchamp – Col de la Madeleine (111,8 km | 3539 m di dislivello)

Partenza: 13:45 – Arrivo: 17:15 CET. Diretta TV dalle 13:55.



Tappa 9 – Domenica 3 agosto | Praz-sur-Arly – Châtel (124,1 km | 2822 m di dislivello)

Partenza: 15:20 – Arrivo: 18:45 CET. Diretta TV dalle 15:25.