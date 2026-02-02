Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl

L'occasione ideale per l'annuncio - suggerisce il quotidiano britannico The Times - potrebbe essere il Super Bowl di domenica prossima, dove la campionessa è protagonista di uno spot televisivo per l'azienda di telemedicina Ro. Durante una recente intervista al programma Today, Williams ha risposto con esitazione alle domande sul suo possibile rientro nel circuito: "Non lo so, vedrò cosa succede. Mi sto solo divertendo e godendomi la vita in questo momento". Tuttavia, il teaser dello spot, in cui Serena indossa una tipica gonna da tennis e sottolinea i benefici del farmaco per la sua forma fisica, lascia presagire che il ritorno sia solo questione di tempo.