Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl

02 Feb 2026 - 11:04
Il tennis mondiale potrebbe presto rivedere in campo Serena Williams: la 44enne campionessa americana, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, sta pianificando un ritorno dopo il ritiro, e i segnali più recenti suggeriscono che il momento potrebbe essere imminente.

L'occasione ideale per l'annuncio - suggerisce il quotidiano britannico The Times - potrebbe essere il Super Bowl di domenica prossima, dove la campionessa è protagonista di uno spot televisivo per l'azienda di telemedicina Ro. Durante una recente intervista al programma Today, Williams ha risposto con esitazione alle domande sul suo possibile rientro nel circuito: "Non lo so, vedrò cosa succede. Mi sto solo divertendo e godendomi la vita in questo momento". Tuttavia, il teaser dello spot, in cui Serena indossa una tipica gonna da tennis e sottolinea i benefici del farmaco per la sua forma fisica, lascia presagire che il ritorno sia solo questione di tempo.

Dopo il ritiro dagli US Open 2022, Serena non si è mai sottratta al pool antidoping, sottoponendosi a controlli regolari: un chiaro segnale, secondo i beninformati, di disponibilità a tornare a livello agonistico. Molti fattori spingono verso un rientro entro l'anno: la possibilità di un doppio d'addio con la sorella Venus Williams, le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e il desiderio di completare la carriera con il 24° Slam, che la porterebbe al record assoluto. Come ha sottolineato l'ex numero 1 Jim Courier, chi non avesse intenzione di competere non si iscriverebbe ai rigorosi controlli quotidiani.

Le sessioni di allenamento con l'ex giocatore Jesse Levine in Florida, inoltre, confermano che il suo gioco è ancora solido e affidabile, e con ogni probabilità, anche competitivo ai più alti livelli. 

