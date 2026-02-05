Tuffi dalle grandi altezze, Morgane Herculano nel team arena
© Ufficio Stampa
arena è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Morgane Herculano come nuova Planet Water Ambassador, rafforzando ulteriormente il proprio team internazionale di ambassador con una delle figure emergenti più ispiratrici nel mondo dei tuffi dalle grandi altezze.
Nata nel 2000 a Ginevra, Morgane Herculano è cresciuta dentro e intorno all’acqua. Ciò che è iniziato come una presenza costante nell’infanzia si è trasformato in un chiaro percorso atletico, portandola verso i tuffi professionistici dalle grandi altezze. Oggi, a 25 anni, Morgane vive e si allena negli Stati Uniti, trascorrendo le sue giornate in acqua mentre compete ai massimi livelli. L’ambiente modella il suo allenamento, la sua concentrazione e il suo senso dell’equilibrio.
Ex tuffatrice dal trampolino, Morgane ha iniziato a tuffarsi all’età di 10 anni ed è entrata nella Nazionale svizzera a soli 12 anni. Con 24 titoli di campionessa nazionale svizzera, ha costruito una carriera straordinariamente solida prima di dedicarsi ai tuffi dalle grandi altezze.
Nel 2024 è diventata la prima donna svizzera a competere nella Red Bull Cliff Diving World Series, partecipando a un totale di tre tappe durante la stagione. Dopo aver ottenuto l’11° posto ai Campionati Mondiali di High Diving di World Aquatics a Fukuoka ed essere stata nominata High Diver europea dell’anno nella sua stagione di debutto nel 2023, Morgane ha conquistato l’11° posto ai Campionati Mondiali 2024 a Doha, guadagnandosi l’invito alla World Series. Durante la stagione ha gareggiato in ambienti e condizioni impegnative, incluse le coste impervie dell’Irlanda del Nord e diverse location in Nord America, chiudendo l’anno con progressi costanti. Nel 2025 ha raggiunto il quinto posto alla Coppa del Mondo, un importante traguardo per la sua promettente carriera.
Il suo obiettivo è chiaro: puntare a raggiungere i podi mondiali e a spingersi verso alcuni dei tuffi più difficili al mondo, affrontando piattaforme da 21 metri in contesti naturali in continuo cambiamento. «I tuffi dalle grandi altezze sono speciali perché non hanno confini: un giorno ti tuffi in piscina, il giorno dopo nell’oceano, in un lago gelido o in un fiume con correnti forti. Questa libertà è ciò che amo» spiega Morgane.
Oltre allo sport, Morgane incarna una mentalità fondata su costanza, passione e autenticità. Herculano è laureata all’Università di Harvard in Economia, con specializzazione in Energia e Ambiente, e parla cinque lingue (francese, italiano, tedesco, portoghese e inglese). È inoltre in contatto con una community di oltre 600.000 followers sui social media, dove condivide avventure, momenti dietro le quinte e pillole della sua vita da atleta professionista.
La collaborazione tra arena e Morgane nasce da valori condivisi. «arena rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e libertà. So di poter contare sui loro prodotti in ogni condizione - per divertirmi, per performare e per superare i miei limiti». Ha poi continuato Herculano: «Per le giovani donne che praticano sport acquatici è essenziale sentirsi a proprio agio e libere. arena garantisce tutto ciò e, proprio per questo motivo, è il mio marchio di riferimento da oltre dieci anni».