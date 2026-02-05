Tuffi dalle grandi altezze, Morgane Herculano nel team arena

Il suo obiettivo è chiaro: puntare a raggiungere i podi mondiali e a spingersi verso alcuni dei tuffi più difficili al mondo, affrontando piattaforme da 21 metri in contesti naturali in continuo cambiamento. «I tuffi dalle grandi altezze sono speciali perché non hanno confini: un giorno ti tuffi in piscina, il giorno dopo nell’oceano, in un lago gelido o in un fiume con correnti forti. Questa libertà è ciò che amo» spiega Morgane.



Oltre allo sport, Morgane incarna una mentalità fondata su costanza, passione e autenticità. Herculano è laureata all’Università di Harvard in Economia, con specializzazione in Energia e Ambiente, e parla cinque lingue (francese, italiano, tedesco, portoghese e inglese). È inoltre in contatto con una community di oltre 600.000 followers sui social media, dove condivide avventure, momenti dietro le quinte e pillole della sua vita da atleta professionista.



La collaborazione tra arena e Morgane nasce da valori condivisi. «arena rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e libertà. So di poter contare sui loro prodotti in ogni condizione - per divertirmi, per performare e per superare i miei limiti». Ha poi continuato Herculano: «Per le giovani donne che praticano sport acquatici è essenziale sentirsi a proprio agio e libere. arena garantisce tutto ciò e, proprio per questo motivo, è il mio marchio di riferimento da oltre dieci anni».