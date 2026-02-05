Tuffi dalle grandi altezze, Morgane Herculano nel team arena

05 Feb 2026 - 16:10
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

arena è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Morgane Herculano come nuova Planet Water Ambassador, rafforzando ulteriormente il proprio team internazionale di ambassador con una delle figure emergenti più ispiratrici nel mondo dei tuffi dalle grandi altezze.

Nata nel 2000 a Ginevra, Morgane Herculano è cresciuta dentro e intorno all’acqua. Ciò che è iniziato come una presenza costante nell’infanzia si è trasformato in un chiaro percorso atletico, portandola verso i tuffi professionistici dalle grandi altezze. Oggi, a 25 anni, Morgane vive e si allena negli Stati Uniti, trascorrendo le sue giornate in acqua mentre compete ai massimi livelli. L’ambiente modella il suo allenamento, la sua concentrazione e il suo senso dell’equilibrio.

Ex tuffatrice dal trampolino, Morgane ha iniziato a tuffarsi all’età di 10 anni ed è entrata nella Nazionale svizzera a soli 12 anni. Con 24 titoli di campionessa nazionale svizzera, ha costruito una carriera straordinariamente solida prima di dedicarsi ai tuffi dalle grandi altezze.

Nel 2024 è diventata la prima donna svizzera a competere nella Red Bull Cliff Diving World Series, partecipando a un totale di tre tappe durante la stagione. Dopo aver ottenuto l’11° posto ai Campionati Mondiali di High Diving di World Aquatics a Fukuoka ed essere stata nominata High Diver europea dell’anno nella sua stagione di debutto nel 2023, Morgane ha conquistato l’11° posto ai Campionati Mondiali 2024 a Doha, guadagnandosi l’invito alla World Series. Durante la stagione ha gareggiato in ambienti e condizioni impegnative, incluse le coste impervie dell’Irlanda del Nord e diverse location in Nord America, chiudendo l’anno con progressi costanti. Nel 2025 ha raggiunto il quinto posto alla Coppa del Mondo, un importante traguardo per la sua promettente carriera.

Il suo obiettivo è chiaro: puntare a raggiungere i podi mondiali e a spingersi verso alcuni dei tuffi più difficili al mondo, affrontando piattaforme da 21 metri in contesti naturali in continuo cambiamento. «I tuffi dalle grandi altezze sono speciali perché non hanno confini: un giorno ti tuffi in piscina, il giorno dopo nell’oceano, in un lago gelido o in un fiume con correnti forti. Questa libertà è ciò che amo» spiega Morgane.

Oltre allo sport, Morgane incarna una mentalità fondata su costanza, passione e autenticità. Herculano è laureata all’Università di Harvard in Economia, con specializzazione in Energia e Ambiente, e parla cinque lingue (francese, italiano, tedesco, portoghese e inglese). È inoltre in contatto con una community di oltre 600.000 followers sui social media, dove condivide avventure, momenti dietro le quinte e pillole della sua vita da atleta professionista.

La collaborazione tra arena e Morgane nasce da valori condivisi. «arena rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e libertà. So di poter contare sui loro prodotti in ogni condizione - per divertirmi, per performare e per superare i miei limiti». Ha poi continuato Herculano: «Per le giovani donne che praticano sport acquatici è essenziale sentirsi a proprio agio e libere. arena garantisce tutto ciò e, proprio per questo motivo, è il mio marchio di riferimento da oltre dieci anni».

Ultimi video

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:10
Tuffi dalle grandi altezze, Morgane Herculano nel team arena
15:49
Atletica, domani Battocletti a Madrid: esordio indoor nei 1.500
13:55
Allarme norovirus alle Olimpiadi: rinviata Finlandia-Canada di hockey femminile
12:04
Milano-Cortina 2026, infortunio shock per la stella snowboard McMorris
10:51
Tennis, bufera su Humbert: guarda il cellulare, poi perde la partita