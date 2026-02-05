Allarme norovirus alle Olimpiadi: contagiate quattro giocatrici finlandesi di hockey

Potrebbero esserci dei colpi di scena nel debutto della nazionale finlandese di hockey. La partita in programma questa sera contro il Canada potrebbe infatti essere condizionata dal norovirus. Stando alle ultime indiscrezioni, quattro giocatrici della Finlandia sarebbero state colpite dal batterio costringendo la squadra ad annullare allenamenti e impegni con i media per precauzione visto che si tratta di un virus particolarmente contagioso. Le atlete contagiate e le compagne di stanza sono state già isolate e gli ambienti disinfettati. Rinviare la partita sarebbe molto difficile: la Finlandia deve schierare almeno 17 giocatrici, inclusi due portieri, e sono in corso contatti con la Federazione Internazionale per valutare eventuali deroghe. Il norovirus causano gastroenterite acuta e hanno un periodo di incubazione tra le 12-48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore.



