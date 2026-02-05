Milano-Cortina, Ghali polemizza con i Giochi: "Non ho più potuto cantare l'inno d'Italia, è un Gran Teatro"

05 Feb 2026 - 19:09
"A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perchè vogliono uno come me. So anche perchè non mi vorrebbero. So perchè mi hanno invitato. So anche perchè non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perchè mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro": lo scrive sui social Ghali, atteso all'apertura delle Olimpiadi, chiudendo con 'A domani'. 

