Tuffi, Coppa Los Angeles 2028: Marsaglia-Tocci vincono nel sincro

Terza ed ultima giornata al Centro Federale "B. Bianchi" di Trieste della Coppa Los Angeles 2028. La domenica come consuetudine è dedicata alle gare sincro. L'attesa era tutta per la finale dai 3 metri maschili. Sorridono, al termine di una prova perfetta, i vice campioni del mondo Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza) che battono i giovani arrembanti Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo Tuffi) e Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi) che con 385.86 non vanno oltre il secondo posto. Superbe, invece, le routine dei "veterani" azzurri - entrambi allenati da Benedetta Molaioli e quarti alle Olimpiadi di Parigi 2024 - che addirittura girano a 104.40 dopo gli obbligatori e successivamente piazzano quattro liberi, uno più bello dell'altro con un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti (80.58) di livello mondiale, per chiudere con 406.05. Terzi sono i portacolori della MR Sport F.lli Marconi Valerio Mosca e Simone Conte con 343.23.