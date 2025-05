Sci, Brignone: "Recupero procede bene, ora obiettivo tornare a camminare"

"Un mese dall'incidente. Tutto procede e bene, ogni giorno riesco a fare anche un piccolissimo step. Un grazie a chi mi sta seguendo per la riabilitazione, a chi in questo mese è passato a trovarmi, ha passato del tempo con me, a chi mi ha regalato dolci, fiori, libri o messaggi di sostegno. Il mio obiettivo adesso è tornare a camminare". Lo scrive in un post su Instagram Federica Brignone, che un mese fa si è sottoposta a intervento chirurgico dopo il brutto infortunio rimediato durante i campionati italiani in Val di Fassa. La sciatrice azzurra, vincitrice quest'anno della Coppa del Mondo assoluta, sta svolgendo la riabilitazione al J Medical di Torino.