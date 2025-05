Pallamano, A1: Erice batte Cassano e si avvicina alla finale

Un primo tempo alla pari, una ripresa entusiasmante che consegna all'Handball Erice gara 1 della semifinale playoff della serie A1 femminile di pallamano. Le siciliane sconfiggono 28-19 Cassano Magnago, dopo essere state costretta al 10-10 nella prima metà della gara. Statiche in difesa e poco efficaci in attacco, le Arpie sprigionano talento alla distanza prendendo il sopravvento (15-12 al 38', 23-16 al 46'). La regia di Cabral Barbosa trova sponda anche nella ritrovata vena realizzativa di Laeticia Ateba e dell'ottima Bevelyln Eghianruwa. Sabato prossimo, a Cassano, sarà molto dura, ma l'Handball Erice proverà a chiudere la serie. "Abbiamo faticato molto nel primo tempo - osserva Marianela Tarbuch, pivot delle ericine - ma credo che nel secondo parziale abbiamo dimostrato la nostra superiorità e meritato la vittoria. I miei gol? Naturale che usufruiamo dell'intelligenza di una giocatrice come Cabral Barbosa, che nei primi trenta minuti ha trovato la soluzione giusta per scardinare la difesa avversaria, cercando proprio me. Sappiamo benissimo come a Cassano sarà difficile ripeterci, ma siamo ottimiste: desideriamo fortemente provare a ottenere subito il pass per la finale".