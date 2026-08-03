Basket: Italia in ritiro a Folgaria, 22 agosto test con Estonia

Dal 10 al 20 agosto la Nazionale italiana di basket sarà in ritiro sull'Alpe Cimbra, a Folgaria. Il ritiro si svolgerà al Palafolgaria, sotto la guida del commissario tecnico Luca Banchi, e rappresenterà un'importante fase di preparazione per la squadra azzurra in vista del percorso di qualificazione ai Mondiali 2027. Al termine del raduno, gli azzurri saranno protagonisti della Trentino Basket Cup, in programma sabato 22 agosto alla Bts Arena di Trento, dove affronteranno la nazionale dell'Estonia. La palla a due è fissata per le 19.30.