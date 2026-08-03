Ciclismo, Pogacar prepara un altro record: parteciperà alla Vuelta Espana

03 Ago 2026 - 11:30
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Tadej Pogacar, fresco vincitore per la quinta volta del Tour de France, parteciperà alla Vuelta di Spagna (22 agosto-13 settembre) per la prima volta dal 2019. Lo ha annunciato il suo team UAE-Emirates. "È vero, è tornato. Tadej Pogacar confermato per la Vuelta", ha scritto il team UAE. La Vuelta è l'ultimo Grande Giro che manca al palmarès del fuoriclasse sloveno, 27 anni, già vincitore del Giro d'Italia nel 2024 e due volte campione del mondo (2024, 2025). "Sono molto felice di annunciare il mio ritorno alla Vuelta. È stato il mio primo Grande Giro nel 2019 e ho vissuto un'esperienza incredibile lì", ha dichiarato Pogacar sul sito della sua squadra. All'epoca esordiente nel circuito professionistico, sette anni fa si mise in luce con tre vittorie di tappa di montagna, concludendo la corsa al terzo posto nella classifica generale, dietro al vincitore finale, il suo connazionale Primoz Roglic, e allo spagnolo Alejandro Valverde. La Vuelta partirà il 22 agosto da Monaco e si concluderà tre settimane dopo, il 13 settembre, a Granada, seguendo un percorso che si snoda lungo la costa spagnola fino all'Andalusia, evitando la capitale Madrid.

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