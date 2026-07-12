Cricket, l'Italia premiata per la "Men's Team Performance of the Year"

12 Lug 2026 - 20:31
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La Federazione Cricket Italiana ha ricevuto il prestigioso ICC Development Award - "ICC Men's Team Performance of the Year 2025", riconoscimento assegnato dall'International Cricket Council alla migliore prestazione dell'anno tra le nazionali maschili dei paesi associati. In occasione dell'ICC Annual General Meeting 2026, svoltosi a Edimburgo dall'8 all'11 luglio, è stata premiata l'impresa degli azzurri nel 2025, qualificati in una storica prima volta alla ICC Men's T20 World Cup 2026. A rappresentare la federazione a Edimburgo erano presenti il commissario straordinario Gianfranco Ravà, il segretario federale, Massimiliano Campo, Riccardo Maggio dell'ufficio gestione team e gli azzurri GianPiero Meade e Crishan Kalugamage. La cerimonia di consegna del premio si è svolta alla presenza del Presidente dell'ICC Jay Shah, nell'ambito dei lavori dell'Annual General Meeting. "L'ICC Development Award rappresenta molto più di un riconoscimento sportivo - scrive la federazione in una nota -. Certifica il percorso di crescita intrapreso dal cricket italiano negli ultimi anni e conferma come l'Italia sia oggi una realtà sempre più competitiva e credibile nel panorama internazionale. Questo premio appartiene a tutta la comunità del cricket italiano. Un traguardo che rende orgogliosa l'intera Federazione e che rappresenta, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza verso obiettivi sempre più prestigiosi".

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