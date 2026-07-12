Ginnastica: Raffaeli oro al cerchio in Coppa del Mondo, Dragas d'argento alla palla

12 Lug 2026 - 21:28
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L'Italia della ginnastica ritmica, dopo la doppietta di ieri nell'all-around, chiude la World Cup di Milano con altre due medaglie. Nella giornata dedicata ai singoli attrezzi, infatti, Sofia Raffaeli ha conquistato l'oro al cerchio con il punteggio di 29.650, precedendo l'ucraina Taisiia Onofriichuk, seconda con 29.550, e l'uzbeka Takhmina Ikromova a 29.150. Raffaeli, poi, ha sfiorato la medaglia anche al nastro e alle clavette, chiudendo però al quarto posto in entrambe le specialità. A far sorridere i colori azzurri anche l'altra italiana, Tara Dragas, capace di prendersi l'argento alla palla con 28.600 punti appena dietro la tedesca Darja Varfolomeev (28.950) e precedendo la cipriota Vera Tugolukova con 28.200. 

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