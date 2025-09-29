Logo SportMediaset
Triathlon: CdM, tappa a Roma con 14 azzurri in gara

29 Set 2025 - 18:28

Si avvicina uno degli eventi più prestigiosi di tutta la stagione internazionale: la Coppa del Mondo di Triathlon 2025, in programma a Roma sabato 4 ottobre. Per questa terza edizione, centinaia gli atleti da oltre 20 paesi di tutto il mondo - con nomi di spicco, come la medaglia olimpica di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt - saranno pronti a darsi battaglia sul campo gara nel cuore del quartiere Eur. Tra gli azzurri, attesi al via sei uomini e otto donne: Samuele Angelini (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Pietro Giovannini (Fiamme Oro), Nicolò Astori (707), Miguel Espuna (CUS Pro Patria Milano), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Alice Betto (Fiamme Oro), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Martina Mc Dowell (Cus Udine), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (ASD Jesolo Triathlon). I migliori triatleti internazionali si sfideranno su un percorso (distanza sprint) che prevede la frazione di nuoto nell'iconico laghetto, quella ciclistica lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, e quella di corsa nel parco che costeggia lo specchio d'acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. "Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell'intera stagione internazionale, e poterlo ospitare nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione", ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei.

