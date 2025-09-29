Logo SportMediaset
Moto, fino al 3 ottobre torna la Transitalia Marathon

29 Set 2025 - 20:46

Per la prima volta nella sua storia, Harley-Davidson parteciperà ufficialmente alla Transitalia Marathon, uno dei più importanti eventi di adventure touring in Europa. Il brand sarà rappresentato da un team ufficiale composto da 13 piloti, tra cui il rinomato campione spagnolo Joan Pedrero, veterano della Dakar con numerose vittorie di tappa, e il pilota e istruttore italiano di adventure touring Stefano Sacchini, affiancati da concessionari Harley-Davidson selezionati e appassionati clienti. Questa partecipazione segna un nuovo capitolo per Harley-Davidson, rafforzando il suo impegno verso l'avventura, l'esplorazione e lo spirito di libertà su due ruote. La Transitalia Marathon, organizzata dal Moto Club Strade Bianche in Moto, è celebrata per i suoi spettacolari percorsi attraverso i paesaggi più suggestivi e i borghi storici d'Italia, promuovendo un mototurismo responsabile e sostenibile. Giunta alla sua 11ª edizione, la Transitalia Marathon 2025 si svolge dal 26 settembre al 3 ottobre e si fregia del prestigioso patrocinio del Senato della Repubblica e, per la prima volta, anche del Ministero del Turismo, a testimonianza della rilevanza culturale, istituzionale e turistica dell'evento. La presenza di Harley-Davidson alla Transitalia Marathon non solo mette in luce la versatilità e lo spirito avventuroso del brand, ma offre anche a piloti ed enthusiast un'opportunità unica di vivere l'emozione del touring a lunga distanza nello stile autentico di Harley-Davidson. 

