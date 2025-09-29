Basket, Gherardini: "In Italia potenzialità per crescere"

Per il basket italiano "credo che i segnali siano promettenti, c'è potenzialità di crescita e per chi, come me, ha fatto qualcosa di completamente differente per tutti questi anni" ricoprendo ruoli dirigenziali in Nba e in Eurolega, "quella che abbiamo davanti diventa una sfida non mia, ma per tutti, per tutto il movimento: vogliamo dimostrare che si può crescere e migliorare il prodotto, avendo una gestione sportiva diversa, arene diverse, sostenibilità diversa. Vogliamo alzare l'asticella". Lo ha detto riferendosi al mondo del basket italiano Maurizio Gherardini, neopresidente designato della Lba-Legabasket A, a margine della presentazione ai Bologna della Serie A di Basket 2025-26. Guardando alla Supercoppa andata in scena al Forum di Milano nel week-end e che ha visto l'Olimpia Milano vincere in finale contro Brescia, Gherardini ha toccato il tasto della neonata Lba Tv al debutto proprio nella due-giorni meneghina. "Il primo feedback è stato molto positivo, la qualità del prodotto è stata molto buona, vogliamo continuare su questa strada e speriamo che i tifosi si rendano conto che è il nostro canale, è il nostro prodotto: se cresce Lba TV, crescono i club, cresce la Lega, cresciamo tutti".