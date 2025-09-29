Basket, Comellini (Virtus): "All'Eurolega arriviamo positivi"

"Nella prestazione di sabato sera", nella semifinale di Supercoppa persa ai supplementari contro l'Olimpia Milano poi vincitrice del trofeo contro Brescia, "la Virtus ha dimostrato che la squadra, per quanto da poco compattata anche grazie all'arrivo tardivo di 4 nazionali che hanno disputato i campionati europei, ha un bell'affiatamento e ottimi meccanismi, abbiamo disputato una bellissima partita: all'Eurolega arriviamo con un approccio positivo". Lo ha detto Marco Comellini, ad della Virtus, aggiungendo che, in questa stagione, "il duello con Milano sarà schietto e bello". Un duello, ha aggiunto, "che farà bene alla pallacanestro italiana" anche se non va sottovalutato che "si sono rafforzate anche altre squadre e, in più, Bologna e Milano hanno anche l'Eurolega che assorbe energia: quindi sarà un campionato interessante". Guardando proprio all'Eurolega Comellini ha definito il debutto in casa in programma contro il Real Madrid, "un banco di prova difficile", mentre per quanto riguarda le sponsorizzazioni del team campione d'Italia sono ancora "in divenire: continueremo - a cercare quali partner possano essere interessati a sviluppare con noi un percorso, che se si parla dell'Eurolega deve garantirci stabilità almeno per tre anni", ha concluso.