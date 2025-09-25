Triathlon: a Molveno finali XTerra World, in gara 1.100 atleti da 54 Paesi

Da oggi a domenica il lago di Molveno, in Trentino, ospita la finale di XTerra world championship, il mondiale di cross triathlon. Al termine delle gare Molveno passerà il testimone a Ruidoso, nel New Mexico. In gara 1.100 atleti da 54 Paesi. La più anziana in competizione è la 71enne statunitense Sheri Shrock, la più giovane è invece la 15enne belga Apolline Ramboux, campionessa in carica di XTerra youth. "Questa sarà un'edizione speciale per gli atleti e per tutti coloro che vivranno queste di giornate di sport e di amicizia internazionale", ha detto l'assessore allo sport della Provincia di Trento, Roberto Failoni.