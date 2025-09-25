Baseball, Europei: Italia batte Germania e va in semifinale

L'Italbaseball batte 1-0 la Germania e ottiene la qualificazione per la semifinale dell'Europeo che si sta disputando a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Gli Azzurri giocano un incontro quasi perfetto: sul monte di lancio Gabriele Quattrini sfodera una performance dominante ed è ben rilevato nelle ultime due riprese dalla coppia Artitzu-Bassani, mentre la difesa è attenta praticamente in tutti i particolari. A decidere la sfida è la valida di Angioi al secondo inning. L'Italia affronterà ora in semifinale la Repubblica Ceca, che ha superato 4-3 Israele, venerdì alle ore 15 nel penultimo atto della manifestazione.