Atletica: morta a 30 anni etiope Alene, vinse maratona di Stoccolma

Lutto nel mondo dell'atletica. E' morta a 30 anni Shewarge Alene, atleta etiope che vinse a maggio la maratona di Stoccolma. Lo hanno annunciato proprio gli organizzatori della corsa svedese, spiegando che la donna "si è sentita male durante un allenamento ed è stata portata in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari". In carriera Alene ha partecipato a 27 maratone da professionista tra il 2011 e il 2025, ottenendo 12 vittorie.