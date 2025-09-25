Sport&Fun Experience Village, a Milano presente anche Nintendo

Milano si prepara a regalare un fine settimana ricco di attività gratuite e divertimento lo Sport&Fun Experience Village, il festival dello sport, che animerà Piazza XXIV Maggio e la Darsena il 27 e il 28 settembre, dalle 10:00 alle 20:00 con le sue aree di basket, ciclismo, climbing, fitness, padel, running, sci e tennis. Si tratta di un grande evento sportivo pensato per tutte le generazioni, che trasformerà il cuore della città nella capitale dell’intrattenimento, grazie anche a Nintendo, presente con le grandi novità di Nintendo Switch 2. In una vasta area di gioco, infatti, Nintendo offrirà a tutti i visitatori di passaggio la possibilità di provare il recentissimo videogioco di corse Mario Kart World, per sfide al cardiopalma fino a 4 giocatori e Donkey Kong Bananza, l’avventura 3D del cattivone dal cuore d’oro che ha conquistato le classifiche nel corso dell’estate. In modalità portatile, inoltre, sarà possibile lanciarsi in sfide memorabili sui tabelloni di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, il party game ricco di mini giochi interattivi che non mancherà di regalare momenti indimenticabili con amici e familiari.