Sport&Fun Experience Village, a Milano presente anche Nintendo

25 Set 2025 - 19:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Milano si prepara a regalare un fine settimana ricco di attività gratuite e divertimento lo Sport&Fun Experience Village, il festival dello sport, che animerà Piazza XXIV Maggio e la Darsena il 27 e il 28 settembre, dalle 10:00 alle 20:00 con le sue aree di basket, ciclismo, climbing, fitness, padel, running, sci e tennis. Si tratta di un grande evento sportivo pensato per tutte le generazioni, che trasformerà il cuore della città nella capitale dell’intrattenimento, grazie anche a Nintendo, presente con le grandi novità di Nintendo Switch 2. In una vasta area di gioco, infatti, Nintendo offrirà a tutti i visitatori di passaggio la possibilità di provare il recentissimo videogioco di corse Mario Kart World, per sfide al cardiopalma fino a 4 giocatori e Donkey Kong Bananza, l’avventura 3D del cattivone dal cuore d’oro che ha conquistato le classifiche nel corso dell’estate. In modalità portatile, inoltre, sarà possibile lanciarsi in sfide memorabili sui tabelloni di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, il party game ricco di mini giochi interattivi che non mancherà di regalare momenti indimenticabili con amici e familiari.

Un’occasione imperdibile per vivere un fine settimana in movimento e per provare in prima persona le più importanti novità di Nintendo Switch 2, la console ibrida di nuova generazione che ha introdotto importanti innovazioni come GameChat - la nuova funzione online per comunicare con i propri amici - e che offre un hardware potenziato e dotato di un display Full HD da 7,9", Joy-Con 2 con comandi avanzati, audio spaziale 3D, risoluzione fino a 4K e refresh rate variabile.

L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del 27 e il 28 settembre tra Piazza XXIV Maggio e la Darsena, a Milano. 

