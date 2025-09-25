Pattinaggio: JGP figura a Baku, Bianchi-Basile secondi dopo Rhythm Dance

Logo SportMediaset
25 Set 2025 - 19:15

A Baku (Azerbaigian) si è aperta la quinta tappa dell'ISU Junior Grand Prix, il massimo circuito giovanile del pattinaggio di figura. L'Italia partecipa all'appuntamento con due coppie di danza. Sul ghiaccio della capitale azera sono difatti impegnati Zoe Bianchi/Daniel Basile (Icelab) e Matilde Petracchi/Pietro Rota (Icelab). Entrambi i binomi sono al debutto internazionale. Al termine della Rhythm Dance, Bianchi/Basile occupano la seconda posizione provvisoria con 60.75 punti. La classifica è comandata dai francesi Perrier Gianesini/Blanc Klaperman con 65.58. Petracchi/Rota sono invece quindicesimi con il riscontro di 41.35. La danza libera si disputerà venerdì 26 settembre a partire dalle 10, ora italiana. 

