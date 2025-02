Trentino Volley femminile, Mazzanti si dimette: arriva Parusso

"Con grande dispiacere Trentino Volley comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni di Davide Mazzanti da primo allenatore della squadra di Serie A2 femminile. Tale decisione è unicamente motivata da problemi familiari e personali che lo hanno coinvolto nell’ultimo periodo". Con questa nota il Trentino Volley ha comunicato la svolta in panchina e la nomina di un nuovo allenatore: "Nonostante l’imminente avvio della seconda e decisiva fase del campionato, il club comprende e accetta la richiesta di Mazzanti, con l’augurio che possa risolvere quanto prima la sua situazione, e lo ringrazia per l’impegno profuso nello sviluppare il progetto femminile del Club. Il suo posto verrà preso da Michele Parusso, già Assistant Coach gialloblù nel corso di questa stagione, che guiderà la squadra in panchina a partire da domenica 16 febbraio nel primo impegno della Pool Promozione, da giocare al Sanbapolis contro Macerata".