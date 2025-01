Tour de ski, Pellegrino: "Ho ottenuto il migliore risultato possibile"

"Come ieri, ho ottenuto il migliore risultato possibile. Sono contento quando in pista riesco a dare il meglio di me. E' sempre il mio obiettivo, a prescindere dal risultato. Se poi il meglio di me è meglio degli altri - o di quasi tutti - tanto meglio: sono veramente felice di questo risultato. Non mi aspettavo nulla, anzi l'obiettivo era quello di perdere meno possibile dai migliori, ma è importante farsi trovare pronti. Invece mi son reso conto sin dal primo giro che le gambe c'erano, i materiali pure e ho gestito al meglio le energie nella parte a skating". Così Federico Pellegrino dopo il secondo posto nella 20 km di skiathlon in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski che si concluderà domani con la Final Climb. "E' stato in primis - spiega il poliziotto valdostano - un successo di materiali: non era facile ripartire dopo le gare di ieri dove abbiamo pagato un po'. Successivamente è stato un successo dal punto di vista tattico: ho saputo gestirmi e l'esperienza di sedici stagioni in Coppa del Mondo mi è servita".