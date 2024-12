Tour de Ski 2024-25 Dobbiaco, vittoria per il norvegese Klaebo

Grande giornata di sci di fondo alla Nordic Arena di Dobbiaco, dove ad imporsi nella sprint TL inaugurale del Tour de Ski 2024-25 sono stati Johannes H›sflot Klæbo (NOR) e Jessie Diggins (USA). Vittoria annunciata quella del fuoriclasse norvegese, meno quella della campionessa in carica del Tour, che comunque partiva per issarsi quantomeno in finale. Se per il 3 volte campione la finale è stata poco più che "ordinaria amministrazione", ed è prevalso su Chanavat (FRA) e Riebli (SUI), Diggins ha invece avuto la meglio in volata su Joensuu (FIN) e Faehndrich (SUI). Gli azzurri hanno regalato la gioia dell'affermazione della classe 2000 Federica Cassol che si è imposta nella qualificazione, ma ha perso di 2/100 l'accesso in semifinale. In totale tra gli azzurri hanno superato le qualifiche alla fase finale 2 donne e 7 uomini, con Federico Pellegrino miglior classificato in settima posizione. Al valdostano è mancato poco per la finale, ammettendo lui stesso dopo la gara come la pista e la neve odierne fossero più adatte agli atleti più giovani. Domani mass start 15 km alla Nordic Arena.