Tour de France, Vingegaard: "Pronto a sacrificare 2° posto per provare a vincere"

"Sono pronto a sacrificare il mio secondo posto per provare a vincere". Jonas Vingegaard non si arrende. Nonostante il distacco di 4"13 dalla maglia gialla Tadej Pogacar, il capitano della Visma-Lease a Bike lancia la sfida al suo grande rivale, favorito per la vittoria del Tour de France. "Ho un grande distacco, la mia forza sta nella terza settimana - ha detto il corridore danese in occasione del secondo e ultimo giorno di riposo - Dobbiamo attaccare, provare qualcosa. Ho perso tempo in due giornate negative, ma so che il mio livello reale è migliore, questo mi aiuta ad avere fiducia in me stesso".