Tour de France, Pogacar: "Giornata perfetta, grazie alla gente in strada"

18 Lug 2026 - 18:15
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"E' stata una giornata perfetta. Tra noi corridori abbiamo dato vita a una tappa intensa, ed e' stato bello vedere tanta gente lungo la strada della salita: sul colle finale, poi, e' stato davvero incredibile, mai visto nulla del genere". Tadej Pogacar e' sempre più dominatore del Tour, e dopo il quarto successo di tappa ammette che "il traguardo di oggi e' perfetto per le mie caratteristiche: l'avevo cerchiato da tempo sul calendario". Lo sloveno ha spiegato perche' l'attacco e' arrivato solo nei chilometri finali. "Sapevo che Del Toro poteva non essere al cento per cento della sua condizione - ha spiegato - e allora ho aspettato per vedere cosa facevano le altre squadre. Poi ho deciso, ho attaccato negli ultimi due chilometri di salita, ed e' andata bene". Domani altra tappa in salita. "Sara' ancora piu' difficile di oggi, specie per la nostra squadra. Ma non voglio dire nulla di come l'abbiamo preparata".

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