Torna "Via le mani", la regata contro la violenza sulle donne

Presenti rappresentanti del mondo dello spettacolo coinvolti dall'associazione Azzurra: Loredana Cannata, Cesare Bocci, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli e Stefano Reali. "Anche quest'anno rinnoviamo il nostro impegno contro la violenza di genere con la regata 'Via le mani' diventata ormai un appuntamento fisso - afferma il sottosegretario alla difesa, Isabella Rauti anche in qualità di Presidente dell'Associazione Hands Off Women - Vogliamo far sentire la voce dello sport e delle associazioni e contribuire a squarciare il velo del silenzio che troppo spesso avvolge soprusi sulle donne e violenze domestiche. Per contrastare le violenze sulle donne le leggi sono una condizione necessaria ma non sufficiente se non sono accompagnate da una rivoluzione culturale, di costume e di mentalità e da campagne di sensibilizzazione. La regata è un'occasione per attirare l'attenzione sulla questione e diffondere la cultura e l'educazione del rispetto alle differenze di genere".