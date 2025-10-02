Logo SportMediaset
Torna "Via le mani", la regata contro la violenza sulle donne

02 Ott 2025 - 10:16

Il canottaggio italiano scende in acqua contro la violenza di genere. Domenica 5 ottobre torna "Via le Mani", la regata ideata nel 2013 dalla Federazione Italiana Canottaggio e dall'Associazione Hands Off Women a sostegno dell'Associazione Nazionale "Telefono Rosa": due gli appuntamenti in contemporanea a Roma e a Mantova, grazie all'organizzazione di Canottieri Roma e Canottieri Mincio con il supporto dei Comitati Regionali di Lazio e Lombardia. A Roma il programma prevede sfide sull'otto Jole categoria femminile, maschile e mista sulla distanza di 400 metri con al via circa 160 atleti. A Mantova gare sul quattro Coastal femminile, maschile e misto sulla distanza di 500 metri: una settantina i partecipanti per la gara agonistica, insieme a una trentina di giovani per l'attività di Sport Terapia Integrata.

Presenti rappresentanti del mondo dello spettacolo coinvolti dall'associazione Azzurra: Loredana Cannata, Cesare Bocci, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli e Stefano Reali. "Anche quest'anno rinnoviamo il nostro impegno contro la violenza di genere con la regata 'Via le mani' diventata ormai un appuntamento fisso - afferma il sottosegretario alla difesa, Isabella Rauti anche in qualità di Presidente dell'Associazione Hands Off Women - Vogliamo far sentire la voce dello sport e delle associazioni e contribuire a squarciare il velo del silenzio che troppo spesso avvolge soprusi sulle donne e violenze domestiche. Per contrastare le violenze sulle donne le leggi sono una condizione necessaria ma non sufficiente se non sono accompagnate da una rivoluzione culturale, di costume e di mentalità e da campagne di sensibilizzazione. La regata è un'occasione per attirare l'attenzione sulla questione e diffondere la cultura e l'educazione del rispetto alle differenze di genere".

"Il canottaggio italiano è felice di poter lanciare, anche nel 2025, un messaggio importante contro la violenza di genere grazie alla presenza delle sue vogatrici azzurre a 'Via le Mani', ragazze che con la loro energia sono un esempio per la difesa da uomini deboli - afferma il Presidente federale Davide Tizzano - Noi facciamo squadra con le istituzioni locali per sostenere l'Associazione Telefono Rosa e i suoi progetti. Sono certo che potremo tagliare tutti insieme un significativo traguardo nel segno dell'aiuto nei confronti donne vittime di maltrattamenti". 

