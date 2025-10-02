Atletica, Mennea Day allo Stadio delle Terme con gare sui 200 metri

Torna un riferimento per l'atletica laziale e nazionale. Il Mennea Day 2025 si terrà domenica 5 ottobre allo Stadio delle Terme - Nando Martellini di Roma, con l'organizzazione del Comitato Provinciale Fidal Roma. Una giornata dedicata al mito di Pietro Mennea e alla promozione dell'atletica leggera tra giovani ed esordienti, in un contesto che unisce competizione e attività didattiche. Il programma prevede gare sui 200 metri per tutte le categorie, dagli assoluti agli esordienti, oltre a prove tecniche per i ragazzi nel giavellotto e nel salto con l'asta, coordinate dai tecnici Gennaro Spina e Lorenzo Minnozzi. Per i più piccoli (Esordienti 5, 8 e 10) non mancheranno attività ludiche e formative sul prato e sulla pedana del salto in lungo. Le iscrizioni, esclusivamente online, si chiuderanno giovedì 2 ottobre alle 18. Saranno pubblicate sul sito regionale il giorno successivo. È prevista anche la possibilità di iscrizione sul posto con quota differenziata. Tutti gli esordienti riceveranno una medaglia celebrativa, mentre per le altre categorie i premi andranno ai migliori classificati: i primi 10 Esordienti 10, i primi 6 Ragazzi e Cadetti, e i primi 3 Assoluti. Una manifestazione che rinnova il ricordo di Mennea, campione intramontabile, e al tempo stesso apre le porte al futuro dell'atletica italiana.