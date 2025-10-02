Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Mennea Day allo Stadio delle Terme con gare sui 200 metri

02 Ott 2025 - 08:10

Torna un riferimento per l'atletica laziale e nazionale. Il Mennea Day 2025 si terrà domenica 5 ottobre allo Stadio delle Terme - Nando Martellini di Roma, con l'organizzazione del Comitato Provinciale Fidal Roma. Una giornata dedicata al mito di Pietro Mennea e alla promozione dell'atletica leggera tra giovani ed esordienti, in un contesto che unisce competizione e attività didattiche. Il programma prevede gare sui 200 metri per tutte le categorie, dagli assoluti agli esordienti, oltre a prove tecniche per i ragazzi nel giavellotto e nel salto con l'asta, coordinate dai tecnici Gennaro Spina e Lorenzo Minnozzi. Per i più piccoli (Esordienti 5, 8 e 10) non mancheranno attività ludiche e formative sul prato e sulla pedana del salto in lungo. Le iscrizioni, esclusivamente online, si chiuderanno giovedì 2 ottobre alle 18. Saranno pubblicate sul sito regionale il giorno successivo. È prevista anche la possibilità di iscrizione sul posto con quota differenziata. Tutti gli esordienti riceveranno una medaglia celebrativa, mentre per le altre categorie i premi andranno ai migliori classificati: i primi 10 Esordienti 10, i primi 6 Ragazzi e Cadetti, e i primi 3 Assoluti. Una manifestazione che rinnova il ricordo di Mennea, campione intramontabile, e al tempo stesso apre le porte al futuro dell'atletica italiana. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:10
Atletica, Mennea Day allo Stadio delle Terme con gare sui 200 metri
23:24
Pallanuoto: campo corto e niente pari, ecco la nuova A1
22:23
Ciclismo: morto a 52 anni Stefano Casagranda
22:11
Tennis, Roger Federer tra candidati a Hall of Fame per il 2026
21:32
Pugilato femminile: a Bologna mondiale Ibo con Pamela Noutcho Sawa