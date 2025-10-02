Ciclismo, Fugatti: "La scomparsa di Stefano Casagranda lascia un segno profondo"

"Dopo quattro anni di lotta contro la malattia, ci lascia a 52 anni l'ex ciclista professionista di Borgo Valsugana, Stefano Casagranda. In carriera ha regalato emozioni indimenticabili con le sue vittorie, dal Giro del Trentino sulle strade di casa alla Parigi-Nizza, alla Vuelta Castilla y Leon, al Giro di Danimarca e al Regio Tour. Presidente del Veloce Club Borgo e uomo generoso: Stefano lascia un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione alla scomparsa dell'ex ciclista professionista Stefano Casagranda. "La Coppa d'Oro, il mondo del ciclismo e tutta la sua comunità non saranno più gli stessi senza di lui - ha aggiunto Fugatti -. Aveva parlato apertamente della sua lotta contro la malattia anche in un video girato con Lello Ferrara. Grazie Stefano, per la passione, la dignità e l'esempio che ci hai lasciato".