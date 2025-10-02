Logo SportMediaset
Ciclismo, Fugatti: "La scomparsa di Stefano Casagranda lascia un segno profondo"

02 Ott 2025 - 11:15

"Dopo quattro anni di lotta contro la malattia, ci lascia a 52 anni l'ex ciclista professionista di Borgo Valsugana, Stefano Casagranda. In carriera ha regalato emozioni indimenticabili con le sue vittorie, dal Giro del Trentino sulle strade di casa alla Parigi-Nizza, alla Vuelta Castilla y Leon, al Giro di Danimarca e al Regio Tour. Presidente del Veloce Club Borgo e uomo generoso: Stefano lascia un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione alla scomparsa dell'ex ciclista professionista Stefano Casagranda. "La Coppa d'Oro, il mondo del ciclismo e tutta la sua comunità non saranno più gli stessi senza di lui - ha aggiunto Fugatti -. Aveva parlato apertamente della sua lotta contro la malattia anche in un video girato con Lello Ferrara. Grazie Stefano, per la passione, la dignità e l'esempio che ci hai lasciato". 

13:10
Moto: Martin operato alla clavicola, tempi di recupero da valutare
12:30
Canoa, Mondiali slalom: Ceccon esce in semifinale nel C1. Oro Gestin
11:15
Ciclismo, Fugatti: "La scomparsa di Stefano Casagranda lascia un segno profondo"
10:16
Torna "Via le mani", la regata contro la violenza sulle donne
08:10
Atletica, Mennea Day allo Stadio delle Terme con gare sui 200 metri