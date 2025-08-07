Torna a Torino 'Tennis and Friends - Salute e Sport'

Il Tour per il XV anno di "Tennis and Friends - Salute e Sport" farà tappa a Torino, dal 12 al 14 settembre. Cuore della manifestazione dedicata a prevenzione e sport sarà piazza Castello. Per il quinto anno consecutivo, l'evento è Official Charity delle Nitto Atp Finals. La giornata di venerdì 12 settembre sarà dedicata agli studenti delle scuole, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), all'insegna del tema "La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita". Migliaia di ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi sui campi da tennis e pickleball e assistere al raduno Wheelchair, il progetto dedicato alle persone con disabilità motoria. Nei mesi che precedono le Nitto Atp Finals, la città di Torino, infatti, accoglierà "Tennis in città", la manifestazione della Fitp che porta gli sport da racchetta nelle piazze e nei luoghi più iconici del capoluogo piemontese. Sempre venerdì, i giovani e le loro famiglie saranno coinvolti nelle attività ludico-educative organizzate da forze armate e polizia di Stato. Nel corso della giornata, sarà presentata ufficialmente #BeActive Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, co-finanziata dalla Commissione europea attraverso il Dipartimento per lo sport, i cui tre temi portanti sono benessere, inclusione e appartenenza. Prenderà, inoltre, il via nei reparti pediatrici l'iniziativa "Tennis and Friends in Corsia", già sperimentata a maggio presso il Policlinico Gemelli di Roma.