Abodi: "Con Dl Sport grandi eventi e soluzioni per quotidianità"

Con il Dl Sport, approvato in Parlamento, "abbiamo fatto delle proposte avanzate collegando il grande avvenimento con soluzioni che riguardano la vita quotidiana. La sicurezza negli impianti sciistici o il rispetto per gli arbitri sembrano fatti dovuti e invece abbiamo dovuto utilizzare uno strumento speciale per poter migliorare la norma esistente. E lo abbiamo fatto perché non basta più il sostegno quando si picchia l'arbitro o il dolore quando muore un atleta". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ai microfoni del Tg Sport di Rai 2, torna sul decreto appena approvato. "Abbiamo dato un primo supporto all'America's Cup collegandola con l'omologazione di una nuova tipologia di barca che consentirà di varare una nave battente bandiera italiana che non era prevista. Abbiamo finanziato l'operatività dei Giochi del Mediterraneo, che non solo consentono di migliorare le infrastrutture, ma di affrontare il tema geopolitico confidando che tra un anno possano essere presenti tutti i Paesi del Mediterraneo. Abbiamo istituito il Commissario per gli stadi, una figura attesa da anni", rimarca il ministro che poi sottolinea come "la politica ci ha insegnato la polemica che non sempre è corretta. Io posso dare un contributo all'opinione pubblica perché conosca quello che abbiamo fatto e che è informata in modo corretto potendosi fare una propria idea".