Sci, Stephanie Venier si ritira a 31 anni: è campionessa del mondo in carica in superG

Stephanie Venier, campionessa del mondo in carica in supergigante, ha annunciato il ritiro all'età di 31 anni, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo ha annunciato la federsci austriaca. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2013 all'età di 19 anni, la sciatrice austriaca ha conquistato tre medaglie ai Mondiali: l'argento in discesa libera a St. Moritz 2017 e soprattutto l'oro in superG a Saalbach quest'anno, davanti a Federica Brignone, oltre al bronzo nella combinata a squadre. In Coppa del Mondo ha vinto tre gare, compresa una discesa libera a Cortina d'Ampezzo dove nel 2026 si svolgeranno i Giochi.