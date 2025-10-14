Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces

Il Comune di Tito (Potenza) è stato nominato 'European Town of Sport 2028' dall'Associazione capitali europee dello sport (Aces). Nelle motivazioni del riconoscimento si è evidenziata la promozione dello sport per tutti per migliorare la salute, favorire l'integrazione facilitare i processi educativi. "La città - è scritto - ha dimostrato una politica sportiva esemplare, con impianti di pregio, programmi articolati e una vasta offerta di attività". La Commissione ha valutato positivamente il dossier - che era stato presentato con candidatura per il 2027 - con un elevato punteggio e apprezzato la programmazione di lungo periodo caratterizzata da una visione strategica strutturata e da un articolato piano di attività triennale (2025-2028), conferendo il titolo per il 2028 in base alla programmazione pluriennale stabilita dall'organizzazione europea. A Tito si prevederà un articolato programma di eventi, iniziative e manifestazioni sportive rivolte a cittadini di ogni fascia d'età, con attenzione all'inclusione sociale e alla promozione di stili di vita salutari. Manifestando soddisfazione, il sindaco Fabio Laurino ha sottolineato come lo sport si ponga "con la cultura e i relativi valori, al centro dello sviluppo del territorio". "Negli anni di preparazione - ha commentato - che ci separano dal 2028 intendiamo consolidare questa prospettiva, rafforzando le sinergie con i comuni limitrofi per favorire una crescita integrata nell'intera area regionale".