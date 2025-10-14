Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces

14 Ott 2025 - 13:22

Il Comune di Tito (Potenza) è stato nominato 'European Town of Sport 2028' dall'Associazione capitali europee dello sport (Aces). Nelle motivazioni del riconoscimento si è evidenziata la promozione dello sport per tutti per migliorare la salute, favorire l'integrazione facilitare i processi educativi. "La città - è scritto - ha dimostrato una politica sportiva esemplare, con impianti di pregio, programmi articolati e una vasta offerta di attività". La Commissione ha valutato positivamente il dossier - che era stato presentato con candidatura per il 2027 - con un elevato punteggio e apprezzato la programmazione di lungo periodo caratterizzata da una visione strategica strutturata e da un articolato piano di attività triennale (2025-2028), conferendo il titolo per il 2028 in base alla programmazione pluriennale stabilita dall'organizzazione europea. A Tito si prevederà un articolato programma di eventi, iniziative e manifestazioni sportive rivolte a cittadini di ogni fascia d'età, con attenzione all'inclusione sociale e alla promozione di stili di vita salutari. Manifestando soddisfazione, il sindaco Fabio Laurino ha sottolineato come lo sport si ponga "con la cultura e i relativi valori, al centro dello sviluppo del territorio". "Negli anni di preparazione - ha commentato - che ci separano dal 2028 intendiamo consolidare questa prospettiva, rafforzando le sinergie con i comuni limitrofi per favorire una crescita integrata nell'intera area regionale". 

Ultimi video

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:23
Padel Tour a New York

Padel Tour a New York

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:23
Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"
14:05
Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex
13:22
Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces
12:36
Tennis, Borg jr avanza a Stoccolma: "Merito di stare qui"
11:22
Tennis, Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"