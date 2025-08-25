Superbike, Rea annuncia il ritiro a fine stagione: nessuno come lui

© IPA
Jonathan Rea ha annunciato il ritiro dalle corse. Il 38enne nordirlandese chiuderà la sua strepitosa carriera al termine della stagione Superbike, quando scadrà il suo contratto con la Yamaha. Rea ha vinto sei titoli iridati consecutivi tra le derivate di serie dal 2015 al 2020 per un totale di 119 vittorie, 264 podi, 44 pole position e 104 giri veloci. Nessuno come lui nella storia della Sbk.
"Pensavo a questo giorno da molto tempo e finalmente ho deciso di abbandonare le corse a tempo pieno e ritirarmi. Questo sport è stato tutto per me. Da bambino, crescendo in Irlanda del Nord, sognando di correre in moto, di salire sul gradino più alto del Mondiale Superbike, vincendo gare e campionati. Nel corso della mia carriera, ho sempre avuto un solo obiettivo: vincere. Questa mentalità ha definito chi ero. Non ho mai corso per fare numero. Ho corso per essere il migliore”, ha detto.
“È giunto il momento di ascoltare il mio corpo, la mia mente e, soprattutto, il mio istinto. Se non posso correre per vincere, allora è il momento di fare un passo indietro. Ho lo stesso amore per lo sport che avevo il primo giorno. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che ho ottenuto durante la mia lunga carriera. Sei Campionati del Mondo, più di 100 vittorie e tanti altri riconoscimenti lungo il percorso. Questi sono alcuni record che non avrei mai immaginato“, ha aggiunto
