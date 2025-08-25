Superbike, Rea annuncia il ritiro a fine stagione: nessuno come lui

"Pensavo a questo giorno da molto tempo e finalmente ho deciso di abbandonare le corse a tempo pieno e ritirarmi. Questo sport è stato tutto per me. Da bambino, crescendo in Irlanda del Nord, sognando di correre in moto, di salire sul gradino più alto del Mondiale Superbike, vincendo gare e campionati. Nel corso della mia carriera, ho sempre avuto un solo obiettivo: vincere. Questa mentalità ha definito chi ero. Non ho mai corso per fare numero. Ho corso per essere il migliore”, ha detto.