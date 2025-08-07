Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tiro a volo, Rossi: "Sport eccellenza, serve rispetto"

07 Ago 2025 - 17:33

"Non facciamoci calpestare, pretendiamo rispetto". Luciano Rossi, presidente della federazione Tiro a volo da oltre 30 anni e dal 2022 alla guida anche di quella mondiale, in una intervista al Foglio lancia un monito a tutela dello sport, inserendosi nel dibattito sul ruolo della politica, lui che è stato anche deputato e senatore, fino al 2018 con Forza Italia, Popolo della Libertà e Nuovo Centro-destra. Il suo messaggio va alla politica "che tratti lo sport con il medesimo rispetto che riceve" e al mondo dello sport "che vada oltre gli egoismi personali. Facciamo tutti un passo indietro per fare un salto in avanti" dice Rossi. "Lo sport italiano è un'eccellenza - sottolinea - nel mondo viene identificato con il nostro Comitato olimpico, considerato unanimemente la migliore organizzazione sportiva esistente. Il Coni ha avuto grandi presidenti, sotto la gestione di Giovanni Malagò, che ho sostenuto fino all'ultimo, lo sport italiano ha acquisito una credibilità internazionale senza precedenti. Dunque perché voler soppiantare questo sistema? Per farci del male? O continuare a farne alle centinaia di migliaia di società sportive che sono in ginocchio per la crisi economica e per alcune riforme varate recentemente come quella sul lavoro sportivo?". E aggiunge: "Giusto che lo Stato voglia vigilare su come vengano spesi i soldi, ma già lo fa. Se ora quelle risorse vuole anche gestirle sostituendosi alle federazioni allora i conti non tornano più". È il caso delle Finals del tennis: "Sono convinto che il presidente Binaghi ora comprenda quando Malagò diceva 'attenti, oggi tocca a quella federazione, domani a quell'altra e dopodomani a tutto il Coni. Chiedo quale sia la missione di Sport e Salute, se quella di un ente promotore di corretti stili di vita e di una organizzatrice di eventi sportivi. Stiamo attraversando un brutto momento, ma resto fiducioso he il governo sappia fare un passo indietro convincendosi che le diversità sono grandi opportunità. Il Coni non sarà più lo stesso: "Non c'è dubbio - conclude Rossi - Luciano Buonfiglio è un dirigente capace e dobbiamo proteggerlo". A garanzia poi c'è sempre Sergio Mattarella "un Presidente che non ci ha mai fatto mancare la sua straordinaria vicinanza". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

I più visti di Altri Sport

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!"

Lorenzo Bonicelli 

Bonicelli, i medici: “Permane danno neurologico, entità ancora da valutare”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:21
Abodi: "Con Dl Sport grandi eventi e soluzioni per quotidianità"
17:33
Tiro a volo, Rossi: "Sport eccellenza, serve rispetto"
16:59
Formula 1: già sold out GP Italia a Monza il 7 settembre
16:26
Tuffi grandi altezze: World Cup in Italia per la prima volta a Porto Flavia
16:17
Basket: tanti ex campioni per l'ultimo saluto a Bonamico