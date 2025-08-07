Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Formula 1: già sold out GP Italia a Monza il 7 settembre

07 Ago 2025 - 16:59
© Getty Images

© Getty Images

E' già sold out la giornata di domenica 7 settembre del Gran Premio d'Italia 2025 all'Autodromo Nazionale Monza. Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. "Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell'impegno congiunto di tutti coloro che, all'interno di ACI - dice Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia - stanno lavorando con dedizione all'organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l'intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d'Italia nella storia del motorismo mondiale".

Venerdì 5 settembre sarà dedicato alle sessioni di prove libere, che consentiranno a team e piloti del Campionato del Mondo di Formula 1 di lavorare sull'assetto delle monoposto in preparazione alla competizione. Sabato 6, come di consueto, si svolgeranno le qualifiche ufficiali, che definiranno la griglia di partenza per la gara della domenica. L'anno scorso a trionfare era stato Charles Leclerc su Ferrari. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

I più visti di Altri Sport

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:21
Abodi: "Con Dl Sport grandi eventi e soluzioni per quotidianità"
17:33
Tiro a volo, Rossi: "Sport eccellenza, serve rispetto"
16:59
Formula 1: già sold out GP Italia a Monza il 7 settembre
16:26
Tuffi grandi altezze: World Cup in Italia per la prima volta a Porto Flavia
16:17
Basket: tanti ex campioni per l'ultimo saluto a Bonamico