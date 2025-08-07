Formula 1: già sold out GP Italia a Monza il 7 settembre

E' già sold out la giornata di domenica 7 settembre del Gran Premio d'Italia 2025 all'Autodromo Nazionale Monza. Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. "Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell'impegno congiunto di tutti coloro che, all'interno di ACI - dice Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia - stanno lavorando con dedizione all'organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l'intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d'Italia nella storia del motorismo mondiale".