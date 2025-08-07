Formula 1: già sold out GP Italia a Monza il 7 settembre

© Getty Images
E' già sold out la giornata di domenica 7 settembre del Gran Premio d'Italia 2025 all'Autodromo Nazionale Monza. Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. "Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell'impegno congiunto di tutti coloro che, all'interno di ACI - dice Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia - stanno lavorando con dedizione all'organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l'intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d'Italia nella storia del motorismo mondiale".
Venerdì 5 settembre sarà dedicato alle sessioni di prove libere, che consentiranno a team e piloti del Campionato del Mondo di Formula 1 di lavorare sull'assetto delle monoposto in preparazione alla competizione. Sabato 6, come di consueto, si svolgeranno le qualifiche ufficiali, che definiranno la griglia di partenza per la gara della domenica. L'anno scorso a trionfare era stato Charles Leclerc su Ferrari.
