Tiro a volo, per atlete skeet test al Cpo "Giulio Onesti"di Roma

Il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' del CONI, a Roma, ha ospitato una giornata di test di valutazioni funzionali delle atlete di skeet guidate dagli esperti dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport in collaborazione con i tecnici e il preparatore fisico della Federazione Italiana Tiro a Volo. La sessione ha previsto una serie di prove mirate alla valutazione delle capacità fisiche, coordinative e cognitive legate all'esecuzione del gesto tecnico. L'obiettivo è monitorare in modo integrato i diversi aspetti della prestazione e fornire indicazioni utili per la pianificazione dell'allenamento. Sara Bongini, Giada Longhi, Arianna Nember, Damiana Paolacci e Simona Scocchetti le azzurre coinvolte.