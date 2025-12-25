Domani il passaggio della Fiamma Olimpica a Gaeta

Domani il territorio di Gaeta sarà interessato dal passaggio della 19esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Roma il 6 dicembre per attraversare tutte le regioni d'Italia e arrivare a Milano il 6 febbraio, giorno di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano - Cortina 2026. Lo rende noto il Comune di Gaeta. "Accogliere questo simbolo nella nostra città non è solo un atto formale, ma un momento che tocca le corde più intime di chi vive e ama lo sport - sottolinea la referente CONI della provincia di Latina, Ornella Di Criscio -. La fiaccola rappresenta un valore universale che trascende la competizione: è una luce di speranza e unità. Per i nostri sportivi è il coronamento di un sogno, ma è soprattutto per i più giovani che questo passaggio assume un significato vitale". Poi aggiunge: "la fiaccola qui non si limita a transitare: si imbarca. Questo gesto rappresenta l'unione perfetta tra la terra e l'acqua, elementi che definiscono la nostra identità". (