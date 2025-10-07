Logo SportMediaset
Tiro a volo: ad Atene in palio i titoli iridati 2025

07 Ott 2025 - 23:03

Al Malakasa Shooting Range di Atene tutto pronto per l'avvio ufficiale del Campionato del Mondo di tiro a volo 2025. La cerimonia di apertura si svolgerà giovedì 9 ottobre, ma le pedane dell'impianto situato a cinquanta chilometri dalla capitale greca sono già in piena attività. In totale saranno 406 gli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata in rappresentanza di 68 Nazioni. I primi ad arrivare sono stati gli specialisti di Skeet, che già da oggi avranno la possibilità di testare l'impianto. La squadra italiana del direttore tecnico Luigi Agostino Lodde è arrivata in Grecia nel pomeriggio di ieri, accompagnata dal capo missione Fiorenzo De Rosa e dal Fisioterapista Aldo Humberto Bionda. A rappresentare il tricolore ci saranno Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM) al maschile e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM), Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) al femminile. Il loro primo appuntamento ufficiale sarà con gli allenamenti pre-gara nella giornata di giovedì 9 ottobre, mentre la gara vera e propria avrà inizio venerdì 10 ottobre con i primi 50 piattelli di qualificazione. Si proseguirà sabato 11 ottobre con altri 50 piattelli e si concluderà con gli ultimi 25 piattelli di qualificazioni e le finali nella giornata di domenica 12 ottobre. Domenica saranno ad Atene anche gli specialisti di Trap del Dt Marco Conti, che per l'occasione schiererà in pedana Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli al maschile e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) e Valentina Panza (Carabinieri) di Rose (CS). Il loro primo impegno sarà con gli allenamenti ufficiali nella giornata di martedì 14 ottobre.

